© Colourbox.de Drohende Rückzahlungen: Viele Hoteliers haben die Unister-Pleite offenbar erahnen können

Nach Portal-Insolvenz

Müssen Hoteliers erhaltene Unister-Zahlungen zurückerstatten?

LEIPZIG. Einigen Hoteliers könnte im Zuge der Unister-InsolvenzZahlungsunfähigkeit eines Unternehmens oder einer Privatperson .

weiter mit Mausklick... neues Ungemach drohen. Denn der InsolvenzverwalterPerson, welche die Abwicklung einer Insolvenz durchführt.

weiter mit Mausklick... könne sie auffordern, Zahlungen, die sie in der Vergangenheit von Unister erhalten haben, zurückzuerstatten – jedenfalls in den Fällen, in denen die Hoteliers von der drohenden Insolvenz des Leipziger Internetkonzerns gewusst haben. Darauf weist Marco Nussbaum, CEO der Prizeotel-Kette in seinem Blog hin, und gibt sich zugleich gelassen, da seine HotelketteZusammenschluss mehrerer Hotelbetriebe unter einheitlicher Leitung.

weiter mit Mausklick... nicht mit Unister zusammen gearbeitet hat.

Andere Hotels aber schon. Und auf die könnten demnächst Forderungen zukommen. Das glaubt nicht nur Hotelier Nussbaum, sondern auch einige Juristen gehen davon aus. „Es ist in der Tat möglich, dass der Insolvenzverwalter der verschiedenen zur Unister-Gruppe gehörenden Unternehmen Zahlungen im Wege der Insolvenzanfechtung zurückfordert. Besonders kritisch ist dabei der Zeitraum der letzten drei Monaten vor dem Insolvenzantrag, das heißt, die sogenannte Krise des Unternehmens“, sagt Christian Fuhst, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter bei der Wirtschaftskanzlei GvW Graf von Westphalen. Denn Vertragspartner, also in diesem Falle Hoteliers, die frühzeitig aufgrund verschiedener Indizien Kenntnis von der Krise der Unister-Gruppe hatten, laufen Gefahr, dass sie erhaltene Zahlungen wieder erstatten müssen.

Und viele Hoteliers hätten von der finanziellen Schieflage des Internetkonzerns gewusst, ist sich zumindest der Leipziger Anwalt Peter Hense von Spirit Legal sicher. „Seit Jahren ist in der Hotelbranche bekannt, dass Geschäfte mit Unister-Gesellschaften ein ‚heißes Eisen’ sind“, teilt der der AHGZ mit. „Es kam seit 2012 und flächendeckend seit dem Jahr 2014 immer wieder zu Zahlungsrückständen, Gelder von Gästen wurden nicht weitergeleitet, Hotels mussten mahnen, mahnen, mahnen und auch klagen, um die ausstehenden Provisionen zu erhalten.“ Und die Rechtslage sei hier klar und zugleich hart, so Hense weiter. „Der Insolvenzverwalter kann alle Zahlungen der letzten zehn Jahre anfechten, bei denen der SchuldnerPerson oder Unternehmen, das eine Leistung aufgrund von Verbindlichkeiten gegenüber einem Gläubiger zu erbringen hat.

weiter mit Mausklick... den GläubigerBezeichnung für die Person oder Gesellschaft, der eine andere Person oder Gesellschaft eine Leistung schuldet.

weiter mit Mausklick... vor anderen befriedigt hat und der Gläubiger dies wusste oder wissen musste“, verweist er auf § 133 Insolvenzordnung. red/rk