Nach Portal-Insolvenz

Unister-Gruppe soll restrukturiert werden

LEIPZIG. Der insolvente Internetkonzern Unister soll sich strategisch künftig auf die Sparten Flug und Touristik konzentrieren. Das ist zumindest der Plan des Insolvenzverwalters Lucas F. Flöther, der die komplexen Strukturen innerhalb der Unternehmensgruppe entflechten möchte. So sollen Non-Travel-Bereiche ausgegliedert beziehungsweise an Investoren übertragen werden. Intern, das heißt was Cash-Pooling, Abrechnung, Buchführung und weiteres angeht, soll die Gruppe deutlich transparenter, schlanker und leistungsfähiger aufgestellt werden.

weiter mit Mausklick... und weiteres angeht, soll die Gruppe deutlich transparenter, schlanker und leistungsfähiger aufgestellt werden.

Die Strukturen bei Unister waren im Zuge der starken Expansion in den vergangenen Jahren äußerst unübersichtlich geworden, teilt die Insolvenzverwaltung weiter mit. So habe es zum Beispiel für den Großteil der Gesellschaften seit langem keine geprüften Jahresabschlüsse mehr gegeben. Auch die Zahlungsströme und Verrechnungen zwischen den einzelnen Gesellschaften seien äußerst kompliziert und schwer nachzuvollziehen. "Das müssen wir dringend ändern", so Flöther.

Sechs Kauf-Angebote liegen vor

Die neue Strategie der Entflechtung sei von den Gläubigern bereits gebilligt worden. "Wir wollen die gute Ertragslage nutzen, um die Gruppe im Rahmen der Fortführung besser und leistungsfähiger aufzustellen", kündigt der Insolvenzverwalter an. "Damit stabilisieren wir nicht nur die wirtschaftliche Situation, sondern verbessern auch unsere Position im Investorenprozess."

weiter mit Mausklick... an. "Damit stabilisieren wir nicht nur die wirtschaftliche Situation, sondern verbessern auch unsere Position im Investorenprozess."

Flöther liegen nach eigenen Aussagen nach wie vor sechs Angebote von Kaufinteressenten für Unister vor. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass das operative Geschäft positive Erträge erwirtschafte, so dass auch eine Fortführung der Gruppe im eröffneten Insolvenzverfahren möglich sei. Damit bestehe keine Notwendigkeit, möglichst schnell einen Abschluss zu erzielen. "Unser Ziel ist nicht der schnellstmögliche, sondern ein bestmöglicher Verkauf", so Flöther.

weiter mit Mausklick... zu erzielen. "Unser Ziel ist nicht der schnellstmögliche, sondern ein bestmöglicher Verkauf", so Flöther.

100 Stellen werden abgebaut

Bei der Umsetzung dieser neuen Struktur werde es auch zu Personalabbau kommen. Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter über die gesamte Gruppe hinweg. Darunter sind zirka 50 festangestellte Mitarbeiter und 50 befristete Anstellungsverhältnisse beziehungsweise Probezeitkündigungen. Der Schwerpunkt liegt auf den Zentralbereichen der Gruppe, die im Zuge der oben skizzierten Neuaufstellung deutlich geringer ausgelastet sein werden. Bei den insolventen Gesellschaften der Unister-Gruppe sind aktuell rund 840 Mitarbeiter beschäftigt. red/rk