Neue Marke

Accorhotels will mit Jo & Joe Millennials locken

PARIS. Der französische Hotelriese Accorhotels will frischen Wind in sein Markenportfolio

bringen. Mt Jo & Joe startet in Kürze eine neue Hotelmarke speziell für die Zielgruppe

weiter mit Mausklick... der Millennials. Die Häuser sollen sich im Economy-Bereich, aber fern von Branchenstandards befinden. "Traditionen brechen, alte Gewohnheiten vergessen – überraschend, authentisch, unerwartet", so charakterisiert Sébastien Bazin, Chairman und CEO von Accorhotels die Ziele des neuen Brands.

Bis 2020 soll Jo & Joe an insgesamt 50 Standorten weltweit eröffnen, unter anderem in Paris, Bordeaux, Warschau, Budapest, Rio und São Paulo. Das Unternehmen sieht die neue Marke als offenes Haus für Einheimische wie Touristen, gekennzeichnet durch ausgefallenes Design und erschwingliche Preise. Die Jo & Joe Hotels sollen sich alle in belebten Innenstadtlagen befinden. "Uns ist wichtig, dass die Gäste die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in weniger als 15 Minuten erreichen", fügt Sébastien Bazin hinzu. Der Preis

für die Nacht beginnt bei 25 Euro.

Die neue Marke ist das Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses mit künftigen Gästen, externen Experten, Studenten, dem Accorhotels-Management und dem "Schattenvorstand" – bestehend aus 12 Millennials zwischen 20 und 35 Jahren. Ziel war es, den künftigen Zeitgeist der Hotellerie inklusive Gastronomie und sozialer Interaktion zu reflektieren und zu realisieren.

Ungewöhnliche Unterkünfte

Mit im Boot bei der Realisierung ist die britische Design-Agentur Penson. Bei Jo & Joe-Übernachtungen wählen Singles, Paare, Gruppen oder Familien zwischen folgenden Kategorien, genannt "Happy Floors" aus: Während sie im "Happy House" die maximale Privatsphäre eines Mini-Apartments genießen, nutzen sie bei "Together" einen modularen Schlafbereich mit Zugang zum Gemeinschaftsbad. "Yours" besteht aus Räumen und Apartments für bis zu fünf Personen. Die ungewöhnlichste Jo & Joe-Unterkunft heißt "OOO!", "Out of the Ordinary!" und ist für Alleinreisende wie Gruppen bis zu sechs Personen gedacht. Dort schlafen Gäste je nach Standort in Hängematten, Jurten oder sogar Wohnwägen.

Das gastronomische Konzept soll ebenfalls unkonventionell sein: Fleisch und Gemüse vom Holzkohlegrill, Wok-Gerichte, Pizzen aus dem Holzofen, alles frisch aus regionalen Produkten zubereitet. Wer selber kochen will, kann eine Gemeinschaftsküche nutzen. Sozialer Mittelpunkt eines jeden Joe & Joe-Hauses soll die Bar mit einer Auswahl an Bier, Weinen und Cocktails sein. Um Einheimische und Touristen vor Ort möglichst schnell zu vernetzen oder Veranstaltungen zu planen, hat Accorhotels von internen und externen Experten zudem eigens eine erfahrungsbasierte Community-App entwickeln lassen. red/rk