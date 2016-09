© Jacques Palut/Colourbox.de Im Fokus: Sure Stay richtet sich an markenlose Mittelklasse-Hotels

Neue Marke

Best Western startet Franchisemarke Sure Stay

PHOENIX/USA. Die Best-Western-Gruppe bringt eine neue Marke heraus, die als "White-Label-Franchise-Modell" funktionieren soll. Der Name: Sure Stay. Dabei sollen Hotelinhaber unabhängiger gehobener Mittelklasse-Hotels von der Infrastruktur und den Vertriebskanälen des Best-Western-Netzwerks profitieren.

Sure Stay, das als Tochter von Best Western agieren soll, wird mit drei verschiedenen Marken starten: Sure Stay Hotel, das sich als Premium-Economy-Angebot versteht, Sure Stay Plus Hotel, das im Lower Midscale angesiedelt ist und Sure Stay Signature Collection, ein sogenannter Midscale Soft Brand.

Best Western sieht für die neue Marke großes Potenzial. Allein in Nordamerika gebe es 17.000 Markenhotels und 12.000 Hotels ohne Marke, so Best-Western-President und CEO David Kong. Die Hotels ohne große Namen hätten jedoch wenig Chancen auf große Umsätze. Mit Sure Stay soll sich das ändern. Markenlose Hotels sollen an ein internationales Vertriebsnetz angebunden werden und Hoteliers, die mit früheren Franchiseverträgen unzufrieden waren, jetzt eine neue Möglichkeit zu einem Markenanschluss finden.

Die Marke Sure Stay soll in der Vermarktung nicht zusammen mit Best Western Hotels & Resorts genannt werden. Damit soll die Infrastruktur des Unternehmens ausgeschöpft und neue Umsatzpotenziale erschlossen werden, ohne dass jedoch die etablierte Marktposition von Best Western dabei tangiert wird.

Außer den Zugang zu den Vertriebskanälen von Best Western sollen die Sure-Stay-Partner auch von einem cloud-basierten PMS

weiter mit Mausklick... profitieren sowie von einer Digital-Plattform, die beim Suchmaschinen-Optimierung und -Marketing unterstützt. Auch sollen die Hotels Beratung beim Bewertungsmanagement und im Verkauf bekommen. Voraussetzung zur Teilnahme ist unter anderem eine Durchschnittsnote von 3,5 oder besser bei Tripadvisor.

Start für Sure Stay soll im Dezember sein. Etwa 20 Hotels hätten bereits ihr Interesse bekundet. Innerhalb von drei Jahren sollen 150 Hotels zu der Marke stoßen, bis 2026 sollen es 800 sein. In Europa ist derzeit allerdings keine Einführung geplant, teilte die hiesige Pressestelle von Best Western mit. Ob überhaupt und in welcher Form das Business Modell auch für Europa denkbar und umsetzbar sei, werde geprüft. Zum Best-Western-Netzwerk gehören derzeit mehr als 4100 Hotels in über 100 Ländern. red/rk