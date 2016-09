© Hotel/Super 8 Am Münchner Ring: Das Super 8 Munich City North ist das zweite Haus der Marke in Europa

Neueröffnung

Zweites Super 8 startet in München

MÜNCHEN. Und noch einmal München: In der bayerischen Landeshauptstadt wurde jetzt das zweite Super 8 Hotel in Europa eröffnet. Nur sechs Monate nach dem Start des ersten Hauses, des Super 8 Munich City West wurde das Super 8 Munich City North mit 197 Zimmern in Betrieb genommen. Betreiber des Hotels ist GS Star, das auch das erste Haus der Marke führt.

WEITERE BILDER ZUM ARTIKEL





Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen. Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen.

Hoteldirektor ist Zekeriya Senkan. Der 47-Jährige war zuvor bei Ibis und Accor als Purchasing Support Manager tätig. Senkan freut sich, dass seine Arbeitsstelle so nah an der Münchner Fußball-Arena ist: „Wir haben von hier aus eine ideale Anbindung zur A9 mit der Allianz Arena, aber auch die A99 ist schnell erreicht“, sagt der zweifache Familienvater.

Weltweit gibt es mehr als 2600 Hotels der Marke Super 8, die zur US-amerikanischen Wyndham-Gruppe gehört. red/beh