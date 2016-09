© Karin Gabler Einlasskontrollen: Für die Wiesnbesucher läuft das derzeit in den meisten Fällen problemlos

Oktoberfest

Etwas weniger Gäste, entspannte Stimmung

MÜNCHEN. Die Wiesn ist seit jeher stark wetterabhängig, darüber sind sich die Veranstalter des Münchner Oktoberfests einig. Dieses Jahr führte wohl nicht nur starker Regen an den ersten vier Tagen zu einem Rückgang an Besuchern, sondern das stark kommunizierte Thema Sicherheit. "Das hat die Leute anfangs schon verunsichert", sagt Wiesnwirt Christian Schottenhamel, "das ist jetzt aber weg. Gerade der Zaun kommt in gewisser Weise bei den Gästen gut an, die sich dadurch aufgehoben fühlen." Wie Josef Schmid, 2. Bürgermeister und Wiesn-Chef, zur Halbzeit betonte, steht die Sicherheit weiterhin an oberster Stelle.

Insgesamt seien bei schätzungsweise 290.000 Besuchern rund 100.000 weniger als zur Halbzeit vor einem Jahr gekommen. Hart war der nasse Start vor allem für die Bedienungen in den Biergärten der Festzelte, zudem soll es weniger Firmenreservierungen in den Boxen und nicht ganz so viele feierfreudige Italiener geben. So sank der Bierkonsum im Vergleich zum 2015 bisher um zirca 15 Prozent. Auch der Verlust bei den Schaustellern kann nicht wettgemacht werden. Das sei dem Ganzen aber nicht abträglich. Im Gegenteil: "Die Wiesn ist mittlerweile wieder eine ganz normale Wiesn geworden", so Wiggerl Hagn vom Löwenbräu-Festzelt, "und die Gemütlichkeit aufgrund der geringeren Besucherzahl tut den Leuten gut."