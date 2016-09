© Helmut Heigert Feierstunde: AHGZ-Chefredakteur Rolf Westermann (von links) mit den diesjährigen Carlsberg-Preisträgern Thomas Haack, Eike Sadewater, Björn Kapelke, Henri Zipperling (kniend), Boris Nikolai, Danilo del Favero, Bodo Nelles, Martina und Klaus Cohrs sowie

Preise & Trophäen

Carlsberg-Preis in fünf Kategorien vergeben

HAMBURG. Spannung pur in der Altonaer Fischauktionshalle. Bei der Siegerehrung zum Carlsberg-Preis

übernahmen Carlsberg-Deutschland-CEO Sebastian Holtz von Carlsberg Deutschland und Rolf Westermann, Chefredakteur der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ), die Auszeichnung der diesjährigen Preisträger. Den Preis für das Beste Hotel-Restaurant nahm Geschäftsführer

Eike Sadewater für das Scheel's im Romantik Hotel Scheelehof in Stralsund entgegen. Das Gourmetrestaurant in einem Gewölbekeller des historischen Gebäudes wird von dem engagierten Köcheduo Björn Kapelke und Henri Zipperling geführt.

Zu der Verleihung des Branchenpreises waren mehr als 1000 Gäste gekommen. Die Veranstaltung Treffpunkt Nord wird jedes Jahr im September gemeinsam von den DEHOGA

Landesverbänden Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in die Altonaer Fischauktionshalle in der Großen Elbstraße 9 initiiert. Der begehrte Carlsberg-Preis wurde am Montag abend dort in fünf Kategorien vergeben. Neben dem Besten Hotel-Restaurant wurden die Auszeichnungen der Beste Newcomer, das Beste Restaurankonzept, der Beste Traditionsbetrieb sowie der Carlsberg Bild Leserpreis Beste Kneipe vergeben.

Der Preis für den Besten Newcomer ging an Danilo del Favero für Henny's Restaurant in Hamburg. Thomas Haack konnte den Carlsberg-Preis für das beste Restaurantkonzept für seine Zoe-Bars in Hamburg entgegennehmen. Und Klaus und Martina Cohrs erhielten den Preis in der Kategorie bester Traditionsbetrieb für Viebrocks Gasthaus in Bliedersdorf. Der Carlsberg Bild Leserpreis Beste Kneipe, der zum zweiten Mal über einen Leserwettbewerb gewählt wurde, ging an Georger Kaloutsakis und Silke Dams für ihre Kneipe Dum Di Dum im Hamburger Stadtteil Wandsbek.

Die Gala ist das größte Branchentreffen des Gastgewerbes im Norden. Mit einem Sonderapplaus gedachten die Anwesenden an das langjährige Jurymitglied und ehemaligen Chefredakteur der AHGZ Ulrich Jungk, der in diesem Sommer verstorben ist. hh