Das Labranda Alyssa Suite Hotel auf Lanzarote

FTI plant zehn neue Labranda Hotels

MÜNCHEN. Die FTI Group feiert in diesen Tagen das einjährige Bestehen ihrer Hotelgruppe Labranda Hotels & Resorts. Den Erfolg der Marke macht der Reiseveranstalter unter anderem an der hohen Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von durchschnittlich 90 Prozent fest. Auch die Auslastung der Hotels ist kontinuierlich gestiegen und liegt derzeit bei 95 Prozent, inklusive der Hotels in der Türkei und Ägypten.

In den kommenden Monaten soll Labranda noch weiter wachsen. Insgesamt ergänzen zehn neue Häuser das Portfolio zum touristischen Geschäftsjahr 2016/17, darunter weitere Hotels in Marokko, Ägypten, Griechenland, der Türkei sowie auf den Kanarischen Inseln.

Mit den Neuzugängen steigt die Anzahl der Labranda Hotels und Resorts auf 38 weltweit. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Wachstum der Gruppe und zuversichtlich, dass wir diese Dynamik auch im kommenden Jahr fortsetzen werden", sagt FTI Group Managing Director Dietmar Gunz.

Zur Strategie gehöre bei Labranda unter anderem auch eine breitgefasste Expansion: Die Hotelgruppe kauft und renoviert Hotels, unterstützt Häuser aber auch durch Pacht-, Franchise- und Managementpartnerschaften. Die zehn neuen Resorts der Marke befinden sich auf den Kanaren (3), in Ägypten (1), Griechenland (3), Marokko (2) und in der Türkei (1). Labranda Hotels sollen sich unter anderem auszeichnen durch hochwertige lokale wie internationale Küche, Strandnähe sowie kostenfreies W-Lan im gesamten Hotelgebäude. red/rk