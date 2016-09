© GCH Hotel Group Aufgehübscht: 48 Zimmer des Wyndham Garden Kassel präsentieren sich frisch renoviert

Renovierung

GCH hat in Kassel investiert

KASSEL. Die GCH Hotel Group rüstet sich für die Documenta 2017. Denn in kommenden Jahr wird es in der nordhessischen Stadt wieder die internationale Kunstausstellung geben, die nur alle fünf Jahre stattfindet, dann aber sehr viele Gäste anlockt. In dem von GCH betriebenen Wyndham Garden Kassel wurden daher 48 der 142 Zimmer renoviert, außerdem ein Veranstaltungsraum sowie Teile von Restaurant, Bar und Lobby.

Insgesamt wurden 300.000 Euro investiert. "Wir sind fest von Kassel als Business- und Tourismus-Destination überzeugt", sagt Bart Beerkens, Vice President Commercial, GCH Hotel Group. "Zu einer attraktiven und modernen Hotellandschaft gehören Häuser unterschiedlicher Kategorien: Das Wyndham Garden Kassel ist ein 4-Sterne-Hotel, das dieses Segment

weiter mit Mausklick... auch künftig vorbildlich abdecken wird. Mit der aktuellen Investition und der einhergehenden Aufwertung stellen wir das als Betreiber sicher." GCH ist in Kassel derzeit mit vier Häusern präsent: dem Tryp by Wyndham Kassel City Centre, dem Days Inn Kassel Hessenland, dem Ibis Kassel Melsungen und dem Wyndham Garden Kassel.

Insgesamt betreibt die GCH Hotel Group mehr als 120 Hotels in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Großbritannien, Spanien, Ungarn und Zypern. Die Häuser laufen unter Franchisemarken wie Wyndham, Tryp by Wyndham, Days Inn, Radisson Blu, Best Western, Mercure, Ibis, Holiday Inn und Swissôtel. red/rk