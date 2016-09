© Maritim Hotelgesellschaft Hier stehen Veränderungen an: Das Rhein-Main-Hotel in Darmstadt wird bald nicht mehr unter der Maritim-Flagge laufen

Schließung

Maritim gibt ein Hotel in Darmstadt ab

DARMSTADT. Die Maritim Hotelgesellschaft wird sich in Darmstadt künftig auf nur ein Hotel konzentrieren: Das Maritim Konferenzhotel. Aus dem Rhein-Main-Hotel hingegen wird sie sich Ende des Jahres zurückziehende. Denn der PachtvertragÜberlassung von Miet- und Pachtgegenständen gegen Entgelt auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit festgelegt sowie hinsichtlich der Rückgabepflicht eingeschränkt.

weiter mit Mausklick... läuft am 31. Dezember 2016 aus. "Mit dem jetzigen Eigentümer konnte keine Einigung zur Fortsetzung erzielt werden", teilt die Maritim-GeschäftsführungDas leitende natürliche Organ einer juristischen Person .

weiter mit Mausklick... mit.

Der Eigentümer, die Kap-Hag Unternehmensgruppe, suche derzeit einen neuen Betreiber, so die Maritim-Kette weiter, die daher davon ausgeht, dass der Betrieb fortgeführt und alle Mitarbeiter übernommen werden. Zurzeit zählt das 248-Zimmer-Haus etwa 70 Beschäftigte. Der Eigentümer bestätigte die Übernahmepläne auf Anfrage der Tageszeitung "Echo" jedoch nicht. Es sei sogar eher unwahrscheinlich, dass das Objekt weiter als Hotel genutzt werde.

Auch bei Maritim gibt man sich bezüglich weiterer Pläne eher verhalten. Derzeit sei kein neues zweites Maritim in Darmstadt anvisiert. "Grundsätzlich sind wir aber immer an sehr guten Objekten interessiert", so GeschäftsführerBezeichnung für das Leitungsorgan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung .

weiter mit Mausklick... Gerd Prochaska. "Ob sich hier zukünftig Projekte anbieten, wird sich zeigen. Wenn ja, werden wir diese prüfen." Die Maritim Hotelgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Salzuflen zählt 49 Hotels, davon 34 in Deutschland. red/rk