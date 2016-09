© Colourbox.de Blick hinter die Kulissen: In seiner Live@McDonald's-Aktion will der Systemer mehr über Produktion der Produkte verraten

Systemgastronomie

McDonald's startet neue Aktion zur Transparenz

MÜNCHEN. Die Gäste sollen sich erneut von Qualität und Produktsicherheit bei McDonald's überzeugen. Dazu startet der Burger-Riese am 15. Oktober bundesweit eine Aktion für Transparenz, bei der nicht nur Restaurants hinter die Kulissen blicken lassen, sondern das ganze auch live im Netz übertragen wird. Unter dem Titel "Live@McDonald'" sollen die Zuschauer in einer zwölfstündigen auf Social Media-Kanälen verfolgen können, was in den Restaurants vor Ort geschieht.

Das unternehmenseigene TV-Format nennt sich "Big Mac TV" und soll zu zahlreichen Fragen, Mythen und Gerüchten Stellung nehmen. Das Publikum soll sich auf spannende Talkrunden, prominente Gäste und lustige Challenges freuen. Durch Live-Schaltungen in Küchen soll gezeigt werden, worauf es bei der ProduktBezeichnung für am Markt angebotene Wirtschaftsgüter .

weiter mit Mausklick...-Zubereitung wirklich ankommt und was es beim Zusammenstellen des Big Macs oder Grillen der Pattys zu beachten gilt. Durch die Show führen die Moderatoren Johanna Klum und Matthias Killing.

"Big Mac TV" wird am Aktionstag von 9 bis 21 Uhr live gesendet. Über das Social-Media-Netzwerk Facebook kann das Publikum selbst am Geschehen mitwirken. User sind aufgerufen, Fragen zu stellen und zu kommentieren. In mehr als 600 Restaurants wird das Live-Signal außerdem über den Instore-TV zur Verfügung gestellt. Mit ProSiebenSat.1 Corporate Media/Redseven hat sich McDonald's eine renommierte Produktionsfirma zur Umsetzung mit an Bord geholt. red/rk