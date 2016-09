© TREUGAST Solutions Group Moritz Dietl: "Überleben wird nur, wer sich klar positioniert"

Treugast-Geschäftsführer Moritz Dietl

"Mittelfristig werden nur einige wenige Global Player übrig bleiben"

MÜNCHEN. Nachdem Marriott die ÜbernahmeDies kann mit oder gegen den Willen des Managements erfolgen.

weiter mit Mausklick... von Starwood vergangene Woche vollzogen hat, gibt es de facto einen großen Hotelanbieter weniger auf dem globalen Markt. Dafür bietet der neue Marriott-KonzernZusammenschluss mehrerer rechtlich selbstständiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit unter einer einheitlichen Leitung die verbundenen Unternehmen werden als Konzernunternehmen bezeichnet .

weiter mit Mausklick... nun mehr als 5700 Häuser und 1,1 Mio. Zimmer sowie 30 Hotelmarken in mehr als 110 Ländern. Was bedeutet das für die übrige Hotellerie? "Die Konsolidierungswelle in der Hotelwelt ist in vollem Gange und der Vollzug des Marriott-Starwood-Deals ist nur als vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung zu sehen", vermutet Moritz Dietl, Geschäftsführender Partner bei der Treugast Solutions Group.

Die Treugast geht weiter davon aus, dass in den nächsten Monaten weitere Übernahmen von größeren aber auch kleineren Gesellschaften national und international bekannt gegeben werden. "Mittelfristig werden nur einige wenige Global PlayerWeltweit agierender Investor oder Konzern, der entweder über eigene Tochtergesellschaften vor Ort verfügt oder sich an lokalen Unternehmen beteiligt.

weiter mit Mausklick... übrig bleiben", glaubt Dietl. Das heißt aber auch: Für die Kleinen wird es noch schwieriger. Kleinere Ketten und Individualhotels hätten mit ihrer geringern Schlagkraft zum Beispiel Nachteile im VertriebBetriebswirtschaftliche Funktion im Sinne von Absatz.

weiter mit Mausklick.... Eine Chance bleibt ihnen weiterhin, wenn sie ein klares Profil am Markt durchsetzen oder über Alleinstellungsmerkmale verfügen. Dietl prognostiziert: "Überleben wird nur, wer sich klar positioniert und mit einem profilierten Angebot eine Nische bespielt, die die Großen nicht – oder noch nicht – bedienen."

Eine weitere Konsolidierung unter den Ketten hat sich indes bereits in den vergangenen Monaten angekündigt. So hat der aus Frankreich stammende Accorhotels-Konzern FRHI mit den Hotelmarken Fairmont, Raffles und Swissôtel übernommen. Die chinesische HNA Group hat sich bei Rezidor eingekauft, was wiederum der Anteile an der deutschen Kette Prizeotel hält. HNA ist außerdem an der spanischen NH Hotel Group beteiligt. red/rk