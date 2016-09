© Restaurant Der Schneider Aus Kikillus Restaurant wird Der Schneider

Übernahme

DORTMUND. In die Räume des früheren Sternelokals Kikillus Restaurant ist eine neue Gastronomie eingezogen. Sie nennt sich Der Schneider, mit dem Namenszusatz "tailored food", deutsch geschneidertes Essen. Küchenchef Philipp Schneider will dabei seinem Namen alle Ehre machen und Gerichte aus frischen regionalen Produkten und interessanten Gewürzen "schneidern". Man werde in der Küche wie der Schneider bei einem Maßanzug, besonderen Wert auf die hohe Qualität der Produkte und deren fachlich gekonnte Verarbeitung legen, kündigt Philipp Schneider an.

Der neue Restaurantchef ist gebürtiger Dortmunder und hat das Restaurant und das dazugehörige Hotel Ambiente zusammen mit Jana Schliekmann übernommen. Ihr Vorgänger David Kikillus hatte dort Anfang Mai dieses Jahres kurzfristig aufgehört, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es damals hieß (AHGZ.de vom 9. Mai). Er hatte in der Location erst im Frühjahr 2014 angefangen und 2015 einen Michelin-Stern erkocht.

