Anschläge in Dresden

Tourismus in Dresden ist in Gefahr

DRESDEN. Gerade steuerte Dresden auf einen Lichtblick in seiner insgesamt schlechten Tourismusbilanz zu - dem Einheitsfeiertag, an dem man mit 500.000 Besuchern rechnet und sich über ausgebuchte Hotels freut. In diesem Moment ist die Sächsische Hauptstadt wieder von einem Akt der Fremdenfeindlichkeit erschüttert worden. Zu den Anschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum vor zwei Tagen wurde mittlerweile auf einer Antifa-Website ein Bekennerschreiben veröffentlicht, dessen Echtheit noch geprüft wird.

Dresden setzt alles daran, um das fremdenfeindliche Image

abzuschütteln, damit der rückläufige Tourismus sich erholen kann. #VisitDD – Zeig Dein Dresden – so lautet eine Video-Mitmachaktion der Dresden Marketing GmbH

(DMG), deren Ergebnis, ein Gesamtvideo für Dresden, am Tag der Deutschen Einheit erstmals präsentiert werden soll. Die DMG verspricht sich davon Imagepluspunkte für Elbflorenz.

Der 3. Oktober soll ein Highlight für das touristische Jahr zu werden. Mehr als 500.000 Besucher werden erwartet. Die Hotels sind ausgebucht, Handel und Gastro werden profitieren.

Insgesamt ist Dresden gebeutelt von rückläufigen Tourismuszahlen, mehr noch als ausländische Gäste hat der Imageschaden durch Pegida inländische Gäste vertrieben. Ende 2015 musste die Stadt einen Rückgang von 5,1 Prozent aus dem Inland hinnehmen. Insgesamt schloss der Dresden Tourismus das Jahr mit einem Übernachtungsrückgang von 3 Prozent ab. Für das laufende Jahr zeichnet sich keine Besserung ab.

Dresden hat rund 200 Beherbergungsbetriebe. Inlandstouristen machen 80 Prozent der Dresden-Besucher aus – die Stadt ist auf sie angewiesen. Ein weiteres Ärgernis ist für die Gastgeber auch die seit Juli 2015 geltende Bettensteuer, zu der es allerdings am 5. Oktober eine Verhandlung

vor dem Oberverwaltungsgericht in Dresden gibt.

