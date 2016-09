© Alexandra Leibfried Gut gelaunt: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut mit Jürgen Kirchherr und Fritz Engelhardt (beide DEHOGA BAWÜ) und den Azubis der Hoppenlau-Berufsschule.

Ausbildungskampagne

Auf Azubi-Fang mit dem Gastro-Mobil

STUTTGART. Auf dem Schlossplatz im Herzen Stuttgarts hat am Montag das Gastro-Mobil des DEHOGA

"Eine gute Sache", findet Bernd Schäfer-Suren, Direktor im Le Meridien Stuttgart. Auch Ulrich Schwer, Geschäftsführender Direktor im Althoff Hotel am Schlossgarten, will sich im Gasto-Mobil umsehen, neben ihm steht Urlich Bauknecht, Geschäftsführer im Hotel Azenberg.

"Wir müssen neue Wege gehen und auf die Branche aufmerksam machen", findet Bauknecht.

Als wichtige Branche - auch für Zuwanderer - stuft Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) das Gastgewerbe ein. "Das ist eine Branche mit viel Herzblut, aber mit besonderen Rahmenbedingungen", so die Ministerin. Die müssten dem Nachwuchs ansprechend vermittelt werden, mit Fokus auf den Vorteilen: Die Nähe zu den Menschen und die Internationalität. Das Ministerium fördert die Ausbildungskampagne des DEHOGA Baden-Württemberg mit 1,6 Mio. Euro. "Der Verband investiert nochmal ein Drittel der Summe", betonte DEHOGA-Landes-Präsident Fritz Engelhardt.

Insgesamt 150 Tage wird das Gastro-Mobil in diesem Jahr im Einsatz sein. Die Berufschüler der Hoppenlaufschule Stuttgart glauben an den Effekt einer solchen Kampagne. Was ihnen besonders gefiel: Der Gastroexpress mit der Möglichkeit, Selfies zu schießen. Die können übrigens auch direkt in die sozialen Netzwerke der Teenies hochgeladen werden.