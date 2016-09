© AHGZ-Archiv/DEHOGA NRW Festgelegt: Bernd Niemann, Präsident des DEHOGA NRW, will für Gereon Haumann als Bundespräsident stimmen

Ernst-Fischer-Nachfolge

DEHOGA NRW legt sich auf Präsidentschaftskandidaten fest

DÜSSELDORF. Der DEHOGA

in NRW unterstützt die Kandidatur von Gereon Haumann als Präsident des Bundesverbands. Das teilte der Verband am Donnerstagmorgen mit. Die Entscheidung sei auf einer Präsidiumssitzung nach langer und intensiv geführter Diskussion gefallen.

Vizepräsident soll nach dem Willen des Landesverbandes Fritz Engelhardt werden (DEHOGA Präsident Baden-Württemberg), Schatzmeister Bernd Niemeier (DEHOGA Präsident NRW).

Der DEHOGA Nordrhein-Westfalen hat sich damit als erster Landesverband öffentlich auf Personalien zur Wahl in Berlin festgelegt. Mitbewerber um die Nachfolge von Ernst Fischer ist Guido Zöllick, der stellvertretende Chef des Bundesverbandes und Verbandspräsident in Mecklenburg-Vorpommern. Haumann ist Chef des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und Schatzmeister des Bundesverbandes. Am Donnerstag stellen sich beide Kandidaten beim Verband in Bayern vor.

Die Wahl findet am 21. November bei einem DEHOGA Delegiertentag in Berlin statt. Dort bestimmen etwa 120 Teilnehmer über die Bewerber. Mehrere Delegiertengruppen haben bereits über ihr beabsichtigtes Votum entschieden, wollen dies aber nicht öffentlich mitteilen.