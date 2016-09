© BdS Große Trauer: Günther Koschitzke ist verstorben

Gestorben

BdS trauert um Günther Koschitzke

MÜNCHEN. Günther Koschitzke, als Franchisenehmer

von McDonalds eines der ersten Präsidiumsmitglieder des Bundesverbandes der Systemgastronomie

einst eines der ersten Mitglieder des Bundesverbands der Systemgastronomie (BdS), ist am 22. September 2016 verstorben. Das teilt der Branchenverband mit.

Koschitzke war seit 2007 im BdS-Präsidium und an der erfolgreichen Neuausrichtung und sozialpolitischen Verankerung des Verbands beteiligt. Er unterstützte und begleitete den Aufbau des BdS mit großem Engagement, Leidenschaft und Verstand. Dem Präsidium gehörte er bis ins Jahr 2011 an. Mit dem Tod von Günther Koschitzke verliert der BdS nicht nur ein hoch geschätztes Mitglied, sondern auch einen Freund. Der Verband will ihm und seinen Verdiensten stets ein ehrendes Andenken bewahren und spricht der Familie sein aufrichtiges Beileid aus. red/rk