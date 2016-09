© BdS Deutscher Systemgastronomie-Preis 2016: Übergabe an Preisträgerin Katja Wilken-Klein (2.v.l.) vom Integrationsteam BA/BAMF

Systemer vergeben Preis für Integration

MÜNCHEN. Die Systemgastronomie

sieht sich hierzulande als Vorreiter in Sachen Integration. Schon jetzt arbeiten in den Mitgliedsbetrieben des Bundesverbands der Systemgastronomie (BdS) Menschen aus mehr als 125 Herkunftsstaaten. Und der Verband will sich weiterhin für Integration stark machen. Ein Grund, warum er das gemeinsame Team von Bundesagentur für Arbeit (BA) und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit dem deutschen Systemgastronomie-Preis

weiter mit Mausklick... 2016 ausgezeichnet hat. BdS-Vizepräsident Alexander van Bömmel überreichte den Preis beim traditionellen Mittagsempfang des Verbands im Theresiensaal des Pschorr im Herzen Münchens am Viktualienmarkt. Entgegen genommen wurde dieser von der Leiterin des Integrationsteams Frau Katja Wilken-Klein.

In seiner Laudatio hob Alexander van Bömmel die Bedeutung des Integrationsteams hervor, den notwendigen Brückenschlag von der Ankunft der Flüchtlinge hin zur Integrationsmöglichkeit in den deutschen Arbeitsmarkt angepackt zu haben. "Durch das pragmatische und systematische Zupacken des Integrationsteams BA/BAMF sind die notwendigen Prozesse geschaffen worden, ohne die letztlich die Einstellung von Flüchtlingen in Unternehmen nicht funktionieren kann", so van Bömmel über die Preisträger.

Der Deutsche Systemgastronomie-Preis wird seit 2011 verliehen. Mit ihm werden Personen, Unternehmen, Initiativen oder Einrichtungen in Deutschland geehrt, die sich in besonderer Weise um die Branche Systemgastronomie bzw. um deren Herausforderungen verdient gemacht haben. Preisträger in den vergangenen Jahren waren unter anderem zwei Lehrer der Berufsschule Elmshorn, der damals amtierende Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter Hundt und im letzten Jahr die McDonald's Kinderhilfe. red/rk