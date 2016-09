© Verband Ulrich N. Brandl: Keine Wiederwahl zum DEHOGA Bayern-Präsident

Paukenschlag: Ulrich N. Brandl tritt nicht mehr als Präsident des DEHOGA Bayern an

MÜNCHEN. Im DEHOGA

Bayern wird es im Herbst einen Führungswechsel geben. DEHOGA-Präsident Ulrich N. Brandl tritt bei der Delegiertenversammlung am 24. Oktober nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Kandidatin für die Nachfolge steht die bisherige Vizepräsidentin Angela Inselkammer bereit.

„Ich bin ein konsequenter Mensch“, sagte Brandl am Freitag der AHGZ zur Begründung. „Ich habe immer gesagt, länger als zehn Jahre begleite ich kein Spitzenamt. Was ich in zehn Jahren nicht reiße, reiße ich im 11. Jahr auch nicht mehr.“

Brandl ist seit 2006 Vizepräsident und seit 2010 Präsident des DEHOGA Bayern. Außerdem sei er überzeugt, dass Angela Inselkammer mit ihrem anderen Stil viel Positives bewegen und neue Impulse geben könne. „Ich habe auch gesagt: Wenn einer kommt und in meiner Folge weitemachen will und das in mindestens gleicher Qualität oder noch besser, dann werde ich zur Seite treten.“ Brandl trat in der Vergangenheit vehement für Reformen im DEHOGA Bundesverband ein.

Als weiteren Grund nannte Brandl, dass er sich mehr um seine Investition von 13 Mio. Euro in sein Bio-Resort Ulrichshof in Rimbach im Bayerischen Wald und die Unternehmensübergabe kümmern wolle. Inselkammer ist derzeit Vizepräsidentin des DEHOGA Bayern und Geschäftsführerin des Brauereigasthofs Hotel Aying.