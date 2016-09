© Sergey Nivens/Colourbox.de Große Chancen im Digitalen: Die Metro Group fördert Start-ups, die Prozesse im Gastgewerbe erleichtern wollen

Start-up-Förderung

Das sind die zehn Start-ups im neuen Metro Accelerator

BERLIN. Mehr als 600 Bewerbungen hat die Metro Group für die zweite Auflage ihres Start-up-Förderprogramms erhalten. Darunter haben sich in einem Auswahlprozess zehn junge Unternehmen qualifiziert, die nun für drei Monate in die Büros im German Tech Entrepreneurship Center in Berlin einziehen.

Die zehn Finalisten sind:

Cheerfy aus London, ein Kundenbeziehungstool für Hotels und Restaurants. Das Unternehmen nutzt dazu W-Lan-Hotspots als Beacons, also als Erkennungspunkte für den Gast.

eStaffMatch aus Ottawa, ein Online-Markplatz, der EventInszenierte Veranstaltung in meist außergewöhnlicher Umgebung , die Gäste durch ihre emotionale Ansprache aktivieren soll.

weiter mit Mausklick...-Veranstalter mit passenden Mitarbeitern verbindet.

Hoard Spot aus Berlin, eine App, die sichere Schlüsselübergaben in lokalen Geschäften, CaféBewirtungsbetrieb mit Verkauf von Speisen, insbesondere von Konditoreierzeugnissen und sonstigen kalten Speisen, sowie damit verbundenem Verkauf von Aufgussgetränken - im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle.

weiter mit Mausklick...s und Kiosken ermöglichen soll. Wer seine Wohnung Gästen zur Verfügung stellt und die Schlüssel nicht selber übergeben kann, hinterlegt sie mit Hilfe von Hoard Spot.

Jagger aus Tel Aviv, ein Chatbot-Assistent für Restaurant-Manager. Über eine intuitive Chat-Oberfläche sollen hier wichtige Aufgaben im Betrieb gesteuert werden.

Pantree.co aus Melbourne, eine Co-Commerce-Plattform, die Geschäftspartner im Gastronomie- und Lebensmittelsektor für sämtliche Kauf- und Verkaufsprozesse zusammenführen will.

Reputize aus London, eine Online-Plattform, die Big Data für das Reputationsmanagement von Hotels nutzt.

Resment aus Köln, ein digitales PersonalIn der Hotellerie und Gastronomie haben diese durch den Kontakt zu den Gästen einen wesentlichen Einfluss auf die vom Gast wahrgenommene Dienstleistungsqualität.

weiter mit Mausklick...-Management-System, das kleinen und mittleren Unternehmen bei Personalplanung und Abrechnung helfen soll.

Smunch aus Berlin, das gesundes Essen ins Büro liefern und das gemeinsame Mittagessen in Unternehmen fördern will.

Tsenso aus Stuttgart, das die Lieferkette in der Lebensmittelindustrie mit Hilfe automatisierter Sensoriklösungen und Temperaturdokumentation verbessern will.

Venue10 aus London, eine Online-Reservierungsplattform, die Gastronomen bei der Kapazitätssteuerung des Geschäfts unterstützen soll.

Während des Start-up-Programms erhalten die jungen Gründer aktive Unterstützung von rund 100 Mentoren aus der Start-up-, Investoren- und Gastronomieszene sowie jeweils bis zu 120.000 Euro als Startkapital. Darüber hinaus werden die Gründer im gesamten Zeitraum von Metro durch Infrastruktur, Netzwerk und Wissen unterstützt. red/rk

