Derag Livinghotels will Markt für Luxus-Apartments erschließen

MÜNCHEN. Derag Livinghotels will den Apartment-Markt um eine neue Luxusklasse erweitern. Nach einer Studie des Consulting-Unternehmens Horwath HTL soll die Nachfrage nach Serviced Apartmets in Deutschland bis 2019 um 40 Prozent steigen. Doch Derag Livinghotels zielt nicht nur auf mehr Kapazität, sondern auf Qualität. So hat man damit begonnen, die Klasse der „Luxury Serviced Apartments“...