Unterwegs auf der Sea Cloud: Kein Land in Sicht

Hallo Julia, eben noch in der Karibik, jetzt in Spanien – was macht für die Crew an Bord den Unterschied?Deleye: Das Wetter. Wir frieren hier alle und müssen uns erst an den europäischen Frühling gewöhnen. In den letzten Tagen habt Ihr mit der Sea Cloud unter anderem Valencia, Ibiza und Mallorca angesteuert. Deine Eindrücke, Deine Erfahrungen ...Deleye: Der Kapitän hat unsere Route bei...