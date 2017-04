Azubis sollen Bewerber locken

Rostock. Feine Würfel exotischer Früchte hat Marco Peters in Schalen vor sich aufgereiht. Aus Körben ragen Selleriestangen, Baguettes und Pastinaken hervor. Die zwei scharfen Messerklingen wippen wie im Takt auf und ab, geführt von entspannter Hand. Der 23-Jährige ist Koch-Azubi im dritten Lehrjahr im Steigenberger Hotel Sonne in Rostock. Statt für Gäste unsichtbar steht er an diesem...