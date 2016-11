DEHOGA Sachsen zeichnet Betriebe für Nachwuchsarbeit aus

CHEMNITZ/LICHTENWALDE. Das Chemnitzer Hotel an der Oper und das Best Western Hotel am Schlosspark Lichtenwalde sind die beiden ersten Betriebe, die sich für das neue Qualitätslabel „Empfohlener Ausbildungsbetrieb“ des DEHOGA Sachsen haben zertifizieren lassen. Mit dem Zertifikat will der Verband seine Mitglieder bei der Gewinnung von Azubis sowie im Ausbildungsmarketing unterstützen.