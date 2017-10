Gute Karten für Azubis

Molfsee. Marvin Dahl brauchte nur einen Probearbeitstag, um sich für eine Ausbildung im Hotel Catharinenberg in Molfsee zu entscheiden. „Es hat mir von Anfang an gefallen“, sagt er mit Rückblick auf seine 3-jährige Kochlehre. Nach seiner Ausbildung wurde Dahl übernommen und arbeitet seitdem als einer von drei Köchen in dem 2-Sterne-superior Hotel mit 22 Zimmern in der Hamburger Chaussee...