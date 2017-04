Brandenburg kürt seine besten Nachwuchskräfte

TELTOW. Sie mussten zwei Tage lang Speisen zubereiten und servieren, Cocktails mixen, eine festliche Tafel eindecken, Speisekarten schreiben, Waren erkennen und Verkaufsgespräche führen. Am Ende standen die drei Sieger fest. Bei den 26. Brandenburgischen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Berufen am Freitag und Samstag gewann Tolgahan Bilgen vom Restaurant Stadtwächter in Cottbus...