Frauen machen das Rennen

Erfurt. Frauenpower in Thüringen: Koch-Azubi Maria Leuschner vom Novotel Gera, die angehende Restaurantfachfrau Claudia Kahle vom Lindner Spa & Golf Hotel Weimar und Hotelfachfrau-Azubi Kristina Meldere vom Dorint Hotel am Dom in Erfurt heißen die Siegerinnen der diesjährigen Thüringer Landesjugendmeisterschaft im Gastgewerbe. Die drei Auszubildenden setzten sich beim Finale in Erfurt...