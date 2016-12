Azubi-Anwärter droht Abschiebung

MÜNCHEN. Vor fünf Jahren floh Sabur Frotan aus Afghanistan nach Deutschland. Er fand Arbeit als Steward im Fleming's Hotel in München. Im nächsten Jahr wollte er hier eine Ausbildung zum Koch beginnen. Doch der 29-Jährige sitzt seit 14. Oktober in der Justizvollzugsanstalt Mühldorf in Abschiebehaft, seine Anwältin hat Haftbeschwerde eingereicht. Frotan arbeitete seit 2014 im Fleming's...