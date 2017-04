„Bayerischer Löwe“ für Nachwuchsarbeit vergeben

NIEDERNBERG. Für sein Engagement und seine herausragende Arbeit in Sachen Ausbildung und Nachwuchs wurde Joachim Elflein, Küchendirektor im Dorf am See – Seehotel Niedernberg, vom Landesverband der Köche Bayerns mit dem „Bayerischen Löwen“ ausgezeichnet. Der Wanderpokal verbleibt nun für ein Jahr im Dorf am See. Joachim Elflein, Erfinder des Jungkoch-Wettbewerbs um die "Talisker...