Kurzzeit-Jobs mit Sonnengarantie

STUTTGART. Im Sommer dort Geld verdienen, wo andere Urlaub machen – am Meer, am See oder in den Bergen – oder auch im Freizeitpark. Das mag für den einen oder anderen verlockend klingen. Aber für wen ist Saisonarbeit im Sommer geeignet? Und für welche Stellen werden Mitarbeiter gesucht? Als Eldorado für Saisonarbeiter gilt der Europa-Park Rust. Entsprechend ist das Unternehmen fast immer...