Cornell Hotel Society Symposium tagt in Berlin

Berlin. Unter dem Motto „Leadership in Challenging Times“ tagt das Cornell Hotel Society Symposium am 20. Oktober in Berlin. Erstmals ist es auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Zu den Referenten gehören unter anderen Hotelberaterin Elke Schade und Mona Anita K. Olsen von der Hotel School Cornell. Die Vorträge werden in Deutsch und Englisch gehalten. Network-Pausen bieten die Chance...