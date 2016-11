Frauen setzen sich beim Accorhotels Azubi Award 2016 an die Spitze

KÖLN. Die Sieger des Accorhotels Azubi Awards 2016 stehen fest: Gewinnerin in der Kategorie Logis ist Tanja Friedrichs aus dem Pullman Cologne, die Preisträgerin in der Kategorie F&B heißt Cara Schreiber aus dem Pullman Aachen Quellenhof, den Titel in der Kategorie Küche hat sich Kimberly Hoffmann aus dem Mercure Hotel Stuttgart City Center gesichert.

Insgesamt hatten sich...