Trierer Berufsschüler gewinnen "WeinGastroKonzept 2017"

BODENHEIM. Das Konzept des Weinbistros „WeinWelt“ gefiel der Jury am besten: Das brachte den Schülern der Klasse Hof14 der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier den Sieg beim „WeinGastroKonzept“. Den Nachwuchswettbewerb veranstaltete das Deutsche Weininstitut (DWI) in Kooperation mit dem DEHOGA Bundesverband bereits zum zweiten Mal. Den zweiten...