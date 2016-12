Deutsche schätzen Tischmanieren

FRANKFURT. Im Restaurant sitzen, am Handy spielen, im Internet surfen oder schnell noch Facebook checken. All das ist immer und überall möglich. Hierzulande ist man darüber allerdings geteilter Meinung. Das hat Open Table, der Anbieter von Online-Restaurantreservierungen, in einer Umfrage mit mehr als 1000 Befragten herausgefunden. 52 Prozent der Deutschen finden es in Ordnung, wenn ihr...