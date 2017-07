Runder Geburtstag im Bristol Wien

WIEN. Ein guten Grund zum Feiern gibt es im Bristol direkt an der Wiener Staatsoper: Das 5-Sterne-Haus blickt diesen Sommer auf sein 125-jähriges Bestehen zurück. 1892 wurde es als "Hotel am Ring" eröffnet. Seitdem ist das Hotel ein Fixpunkt in der Stadt. In dem Art-Déco-Gebäude residierten unzählige Prominente und Kulturschaffende, darunter Gustav Mahler und Herbert von Karajan. Das...