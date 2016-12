Kelly Deli will mit Sushi Daily in Deutschland wachsen

DÜSSELDORF. Das 2010 in Frankreich gegründete Unternehmen Kelly Deli hat in Deutschland 2016 acht neue Sushi-Bars eröffnet und damit die Anzahl seiner Stores in nur zwölf Monaten verdoppelt. Unter dem Namen Sushi Daily werden im Handel sowie in Food-Courts, Shopping-Malls aber auch an Flughäfen und Bahnhöfen Full-Service Sushi-Bars betrieben. In Deutschland kann man derzeit an 16 Standorten...