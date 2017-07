Niu startet 2018 in Wien

HAMBURG. Niu, die Marke der Novum Hotel Group hat sich mit Wien den nächsten strategischen Standort in Europa gesichert. Bereits Anfang 2018 eröffnet die Hotelgruppe das 159-Zimmer-Hotel an der Dresdner Str. Das Niu Franz soll die Blütezeit Wiens interpretieren und sich im Charme der Altwiener Traditionshotels zeigen. Der Name Franz bezieht sich auf Kaiser Franz Joseph. Darüber hinaus...