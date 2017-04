Accorhotels öffnet Flaggschiff in London

LONDON. Accorhotels hat am 19. April das Flaggschiff-Novotel im Canary Wharf in London eröffnet. Das Unternehmen hat 90 Mio. Pfund (etwa 106 Mio. Euro) in das Hotel an der 40 Marsh Street investiert. Mit 127 Metern gehört es zu den höchsten Gebäuden des Viertels. Vom Hotel aus können die Gäste einen Rundumblick über London mit verschiedenen Highlights wie The Shard, dem Olympic Park und...