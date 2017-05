Baumhäuser sollen Gäste locken

GOSLAR. „Ab dem 18. August dieses Jahres werden die ersten Gäste in unseren Baumhäusern übernachten und auch in unserem Restaurant Hexenwerk speisen“, sagt Karina-Anna Dörschel, Geschäftsführerin der Sonnenhotels und Resorts. Die Hotelgruppe betreibt das neue Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg, in welchem die Baumhäuser verwirklicht werden. Der Prototyp des Baumhauses Oktagon wird...