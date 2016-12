Hotel Hafen Flensburg feiert Eröffnung

FLENSBURG. Mit einer symbolischen Schiffstaufe wurde am 1. Dezember das neue Hotel Hafen Flensburg direkt an der bekannten Schiffbrücke in der Fördestadt eingeweiht. Nach der langjährigen Planungs- und Bauphase des aus insgesamt acht, zum Teil denkmalgeschützten Gebäuden bestehende Ensemble heißt es nun „allzeit gute Fahrt“ für das erste 4-Sterne-Hotel in Flensburg. Unter der Leitung...