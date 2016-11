BERLIN. Vor gut einem halben Jahr starteten die Smart Stay Hotels mit ihrem Burger & Bar Konzept The Owl im Smart Stay Hotel Frankfurt Airport. Nach erfolgreicher Testphase eröffnete Anfang der Woche nun auch das Smart Stay Hotel Berlin City das The Owl 148 Burger & Bar Restaurant in der Wilmersdorfer Straße 148 in Berlin Charlottenburg.

Derzeit stehen wie in Frankfurt neun...