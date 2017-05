Das digitale Bezahlen wird kommen

WAIBLINGEN. Der Kaffee to go könnte bald noch schneller gehen. Nämlich dann, wenn die Kosten schon bei Bestellung automatisch von einem Konto auf dem Smartphone des Gastes abgebucht werden. Und das wird sich schon bald in großem Stil durchsetzen, glaubt jedenfalls Gastro-Experte Pierre Nierhaus. "Das Bezahlen von Kleinstbeträgen per Handy wird in den kommenden Jahren brutal Einzug halten",...