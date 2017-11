Es ist wieder Zeit für Festmenüs

STUTTGART. Auch in diesem Jahr sind wir wieder die Plattform für die Weihnachts- und Silvestermenüs, die in Deutschlands Restaurants und Hotels serviert werden. Die Menüs präsentieren wir auf AHGZ.de prominent in Wort und Bild. Wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Festmenüs" an h.zwink@ahgz.de- die Menükarte als pdf oder - die Menüfolge als word.doc oder...