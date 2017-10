Radeberger gibt Bionade ab

BAD VILBEL/FRANKFURT. Die Radeberger Gruppe hat überraschend die Marken Bionade und Ti Erfrischungstee an die Hassia Gruppe abgegeben. Radeberger will sich in Zukunft wieder verstärkt dem Biermarkt zuwenden. „In Zeiten des digitalen Umbruchs unserer Märkte sind alle Unternehmen gefordert, ihre Aufstellung zu überprüfen: Wir denken in neu entstehenden Ökosystemen und entwickeln hierfür...