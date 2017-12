Die meisten Geschäftsreisen gehen nach Berlin

KÖLN. Das auf Geschäftsreisen spezialisierte Hotelportal HRS hat das Buchungsverhalten seiner Kunden untersucht. Demnach bucht der durchschnittliche Geschäftsreisende für eine Nacht ein Einzelzimmer in einem 3-Sterne-Hotel in Berlin. Geschäftsreisen sind in der Regel kurz: Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Reisenden blieben im Jahr 2017 bis zu zwei Nächte im Hotel. Dies ist nur ein...