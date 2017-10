Deutscher Apartmentmarkt wächst um 40 Prozent

BERLIN. Der deutsche Apartment-Markt ist in einer steilen Aufwärtsbewegung: Nach einer Studie des Consulting-Unternehmens Horwarth HTL soll die Nachfrage nach Apartments bis zum Jahr 2019 um 40 Prozent steigen. Dabei hat Horwarth bereits in den letzten Jahren beobachtet, wie rasant sich der Markt hierzulande entwickelt. In den vergangenen fünf Jahren sind die Übernachtungszahlen in dieser...