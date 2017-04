Eine Karriere ist nicht genug

Schloss Elmau. Etwa alle zehn Jahre setzt Dietmar Müller-Elmau (62) einen dicken Meilenstein: 1986 gründete er die Softwarefirma Fidelio, die später Weltmarktführer wurde. Das war sein Eintritt in die Hotellerie als Softwareentwickler. Zehn Jahre später verkaufte er sein Unternehmen für 55 Millionen D-Mark und kehrte mit dem Erlös in die bayerischen Alpen zurück. Dort stieg er in den...