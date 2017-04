Große Ehre für Dietmar Müller-Elmau

SCHLOSS ELMAU. Rund 130 Gäste kamen am Freitagabend ins Schloss Elmau: Dort erhielt Inhaber Dietmar Müller-Elmau die 62. Brillat-Savarin-Plakette. Er sei Visionär und Schrittmacher, hieß es in der Begründung. Etwa alle zehn Jahre setzt Dietmar Müller-Elmau einen dicken Meilenstein: 1986 gründete er die Softwarefirma Fidelio, die später Weltmarktführer wurde. Das war sein Eintritt in die...