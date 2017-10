VKD: Das sind Deutschlands beste Koch-Ausbilder

FRANKFURT/MAIN. Der Verband der Köche Deutschlands e. V. (VDK) hat die Goldenen Cloche als „Top Ausbilder des Jahres 2017“ verliehen. Die Auszeichnung ging an Christian Westerhoff, Küchenchef Tagungen/Bankette im Atrium Hotel Mainz, Oliver Klimaschewski, Culinary Chef des Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, und Markus Hörner, Küchendirektor der Käfer Service GmbH in Parsdorf....