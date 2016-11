STUTTGART. „Habt ihr reserviert?“ Im Le Petit Coq geht ohne Termin selten etwas. „Ich wollte nie eine Bar für die Massen. Sondern einen ganzen speziellen Ort für Liebhaber erlesener Drinks“, erläutert Ferro F. Ceylan. In gut 18 Monaten hat er sich so einen Namen gemacht. Die kleine Lokalität mit 30 Plätzen entführt den Gast in die Welt der 1930er-Jahre in Paris und liegt zentral in...